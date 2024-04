Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ramazan bayramı ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda bildirilib:

"Mərhəmət, birlik və həmrəylik kimi yüksək dəyərləri aşılayan müqəddəs Ramazan ayının başa çatması, Ramazan Bayramı münasibətilə xalqımızı ürəkdən təbrik edir, bu mübarək bayramda hər bir evə, ailəyə cansağlığı, ruzi-bərəkət və xoşbəxtlik arzu edirik.

Ramazan bayramınız mübarək!"



