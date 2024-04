Rusiya ordusu Donetsk vilayətinin Pervomayske kəndini işğal edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qondarma region rəhbərliyindən açıqlama verilib. Həmçinin işğal olunmuş əraziyə Rusiya bayrağının sancılması barədə görüntülər paylaşılıb.

Ukrayna Müdafiə Nazirliyinə yaxın qurumlar da Rusiya ordusunun Pervomayske kəndini işğal etməsi barədə məlumatlar paylaşıb.

