Bu rayonun sakinlərinə şad xəbər: Ucuz qiymətə mənzil sahibi ola bilərlər

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhərində güzəştli mənzillərin tikintisi üçün mənzil bazarının araşdırılmasına və müəyyən ediləcək ərazidə inşa olunacaq layihəyə dair tələbatın öyrənilməsi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AZƏRTAC-ın sorğusuna cavab olaraq MİDA-nın Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 5 iyun tarixli 3910 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-27-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan “Əhalinin mənzil alışına əlçatanlığının yaxşılaşdırılması” tədbiri ilə bağlı icraçı qurumlardan biri də Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyidir.

Bununla əlaqədar olaraq agentlik tərəfindən Naxçıvan şəhərində güzəştli mənzillərin tikintisi üçün mənzil bazarının araşdırılmasına və müəyyən ediləcək ərazidə inşa olunacaq layihəyə dair tələbatın öyrənilməsinə başlanılıb”, - deyə MİDA-dan bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.