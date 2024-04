UNESCO: Qəzzada 43 mədəni-tarixi abidəyə ziyan dəyib

Ötən il oktyabrın 7-dən bu il aprelin 8-dək Qəzzada 43 mədəni-tarixi abidəyə ziyan dəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UNESCO məlumat yayıb

Qeyd olunub ki, ziyan dəyən obyektlərdən 10-u dini, 24-ü tarixi və ya memarlıq abidəsidir. Ziyan görən abidələr arasında 3 arxeoloji abidə də yer alır.

Məlumatda təhlillərin peyk çəkilişləri və təhlillər əsasında uzaqdan monitorinq vasitəsilə aparılaraq mədəni sərvətlərə dəyən zərərin ilkin qiymətləndirilməsini həyata keçirildiyi vurğulanıb.

“Hazırkı şəraitdə yerində qiymətləndirmə aparmaq mümkün deyil”, - UNESCO-nun məlumatında qeyd olunur.

