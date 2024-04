Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İran Prezidenti İbrahim Rəisi arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin mətbuat xidmətindən bildirilib.Liderlər ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər. Onlar həmçinin beynəlxalq müstəvidə baş verən siyasi proseslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.