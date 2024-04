HƏMAS hərəkatının siyasi bürosunun rəhbəri İsmayıl Haniyə İsrailin hücumu nəticəsində Qəzza zolağında onun üç oğlu və bir neçə nəvəsinin həlak olduğunu bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Qəzzada hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri 60 ailə üzvünü itirib.

Qeyd edək ki, İsmayıl Haniyə Qətərdə yaşayır.

