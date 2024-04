"Nikosayağı" adı ilə tanınan bloger Nicat Şakirlinin qəzaya düşdüyü avtomobil satışa çıxarılıb.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, "Porsche" markalı avtomobil 20 min dollar ( 34 min AZN) qiymətində elan saytların birində yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, ötən ilin avqustunda N. Şakirli idarə etdiyi "Porsche" markalı avtomobili ilə TIR-a çırpılıb. Qəza nəticəsində 1 nəfər ölüb, "Nikosayağı"nın qolu isə amputasiya edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.