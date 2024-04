Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün dövlət sərhədinin pozulmasının qarşısını alan sərhəd naryadımıza Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş postundan atəş açılıb və nəticədə baş leytenant Rövşən Məmmədov yaralanıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”-ya istinadən həmin baş leytenantın fotosunu təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.