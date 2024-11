ABŞ-də yaşayan jurnalist Qənirə Ataşovanın İnstaqram profili növbəti dəfə bağlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, son günlərdə Azərbaycanda bəzi həkimlərin saxta diplomlarla fəaliyyət göstərdiyini iddia edən paylaşmaları ilə diqqət çəkən Ataşovanın profili daha əvvəl də şikayətlər nəticəsində bloklanmış, lakin sonradan yenidən aktivləşmişdi.

Jurnalist bir neçə gün əvvəl təhdid edildiyini də bildirib.

