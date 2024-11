Hindistan Ermənistana reaktiv atəş sistemləri göndərdi

Hindistanın müdafiə mənbələrinə görə, bu ölkə Ermənistana “Pinaka” reaktiv yaylım atəşi sistemlərini tədarük etməyə başlayıb.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Hraparak” məlumat yayıb.

Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən isə nəşrə hərbi-texniki əməkdaşlıqla bağlı qeyri-rəsmi məlumatlar yaymamaq xahiş edilib:

“Xahiş edirik ki, Müdafiə Nazirliyinin beynəlxalq əməkdaşlığa dair rəsmi açıqlamalarını, o cümlədən səlahiyyətli məmurların bəyanatlarını əsas götürəsiniz”.

Qeyd edək ki, Ermənistan MN hərbi sirr sayılan məlumatları paylaşmamaq çağırışı ilə ötən gün müraciət yayıb.

