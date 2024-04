Bakıda tikilməkdə olan metronun "B04" stansiyasının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda tikinti işləri sürətlə aparılır.

Qeyd edək ki, bu, Bakı Metropoliteni QSC-nin istifadəyə veriləcək sayca 28-ci, bənövşəyi xəttin isə beşinci stansiyasıdır.

Ətraflı AzTV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.