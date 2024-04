Tiktokda Ləman saxlanılıb.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən bildirir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə Tiktokda "Ləman41" adı ilə tanınan Ləman Vəliyeva saxlanılıb.

Buna səbəb isə eynidir. Canlı yayınlar zamanı, milli adət-ənənəyə, etik normalara uyğun olmayan davranış qaydaları.

