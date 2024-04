Türkiyənin "Fənərbağça" klubu UEFA Konfrans Liqasının 1/4 final mərhələsində ilk oyununu keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İsmail Kartalın baş məşqçisi olduğu kollektiv Yunanıstanda "Olimpiakos"un qonağı olub. Qarşılaşma İstanbul təmsilçisinin məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb - 2:3.

Tərəflər arasındakı cavab görüşü bir həftə sonra Türkiyədə olacaq.

