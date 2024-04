İspaniyalı mütəxəssis Xavi Hernandez “Barselona”da qalması ilə bağlı yayılan xəbərlərin yalan olduğunu deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təcrübəli çalışdırıcı mövsümü ən uğurlu şəkildə başa vurduqdan sonra komandadan ayrılacağını bildirib. O, əlavə olaraq klubda qalacağı ilə mediada çıxan xəbərlərin isə yalan olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, Xavi Hernandez qış transferi pəncərəsindən sonra klubdan ayrılacağını bildirmişdi.

