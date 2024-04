Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarus Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, A. Lukaşenkonun Moskvaya işgüzar səfəri çərçivəsində baş tutan danışıqlar prosesinə hələ ki, mətbuat nümayəndələri dəvət olunmayıb.

