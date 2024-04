Məşhur futbolçu Harri Keynin ailəsi qəzaya düşüb.



Mətbuat.az xəbər verir ki, hadisə "Arsenal"a qarşı Çempionlar Liqası matçı zamanı baş verib. Keynin 3 uşağının olduğu maşın London küçəsində qəzaya düşüb.



Xoşbəxtlikdən xəsarət alanları təcili tibbi yardım maşını tez bir zamanda xəstəxanaya çatdıra bilib.



