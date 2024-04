Belarusda səfərdə olan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bu ölkədən olan həmkarı Sergey Aleyniklə görüşüb



Mətbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin “X” hesabında bildirilib.



Nazirlər gündəlikdə dayanan geniş spektrli məsələlər haqqında fikir mübadiləsi aparıb, eləcə də ölkələr arasındakı strateji tərəfdaşlığı nəzərdən keçiriblər.



