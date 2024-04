Onlayn bronlaşdırma sistemi olan booking.com-da bu ilin yanvar-aprel ayları üçün Bakıda 2 ulduzlu mənzillərdə sutkalıq kirayənin orta qiyməti 106 manat təşkil edib.

Metbuat.az-ın Dövlət Turizm Agentliyinin hesabatına istinadən araşdırmasına görə, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,8 % azdır.

Hesabat dövründə paytaxtdan başqa digər şəhər və rayonlarda bir gecə qalmaq üçün 2 ulduzlu mənzillər olmayıb.

