Antalyada kanat qəzası ilə bağlı təxliyə işləri 23 saatddan sonra yekunlaşıb.

Metbuat.az CNN Türk-ə istinadən xəbər verir ki, qəzadan sonra 174 nəfər xilas edilib. Bildirilib ki, kanat kabinələrindən birində olan 8 nəfərdən 1-i vəfat edib, 7 nəfər yaralanıb.

“Ümumilikdə təxliyə edilənlərdən 11 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların səhhəti yaxşıdır”, - deyə məlumatda qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.