Almaniya Ukraynaya əlavə “Patriot” hava hücumundan müdafiə sistemləri göndərəcək.

Metbuat.az bildirir ki, hökumətin bu qərarı Rusiyanın hücumların intensivliyini artırması ilə bağlıdır.

Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl Ukrayna ordusunun baş komandanı Aleksandr Sırski son günlər şərq cəbhəsində vəziyyətin kəskinləşdiyini bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.