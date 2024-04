Nizami Gəncəvi adına Xankəndi şəhər 4 nömrəli orta məktəbin 1983-cü il məzunları 41 ildən sonra bir araya gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda “İTV xəbər” məlumat yayıb.

Həmin sujeti təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.