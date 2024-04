"İsrail uzun illərdir ki, İrandan birbaşa hücum ehtimalına hazırlaşır və həm müdafiə, həm də hücumda hadisələrin istənilən inkişafına hazırdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlama ilə İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.