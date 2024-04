İranın müdafiə naziri Məhəmməd Rza Aştiyani İsraillə qonşu ölkələrə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirin sözlərinə görə, İsrailə İrana hücum etmək üçün öz hava məkanını və ya ərazisini açan istənilən ölkə onlardan qəti cavab alacaq.

