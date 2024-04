"Səbail" "Kəpəz"ə, "Sabah" "Qarabağ"a qarşı - Premyer liqa

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XXX tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günü 2 görüş keçiriləcək.



Saat 16:30 start götürəcək matçda "Səbail" "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma "ASCO Arena" baş tutacaq.

Günün digər oyununda isə "Sabah" və "Qarabağ" klubları münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Start fiti 19:00-da çalınacaq görüş "Bank Respublika Arena"da oynanılacaq.

Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Sumqayıt" və "Zirə" klubları bərabərə qalıb - 0:0. Digər qarşılaşmalarda isə "Turan Tovuz" "Qəbələ"yə 2:1, "Neftçi" isə "Araz Naxçıvan"a 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

