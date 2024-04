Azərbaycan İran və İsrail arasında artan gərginlikdən dərindən narahatdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində paylaşımında bildirib.



“Biz bütün tərəfləri təmkinli olmağa və Yaxın Şərqdə vəziyyəti daha da gərginləşdirə biləcək təhlükəli eskalasiyadan qaçmağa çağırırıq”- deyə paylaşımda vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.