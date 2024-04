"Kocaelispor" və Azərbaycan millisinin futbolçusu Ramil Şeydayev erkən qola imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, forvard "Kocaelispor" - "Giresunspor" matçının 8-ci dəqiqəsində qol vurub.

Həmin qolu təqdim edirik:

