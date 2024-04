Heydər Əliyev Fondu Vadim Vasilyevin müalicəsini öz üzərinə götürdü

Azərbaycan milli komandasının sabiq futbolçusu Vadim Vasilyevin müalicəsini Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "İdman.biz"ə 51 yaşlı veteran hücumçunun özü açıqlayıb.

O bildirib ki, müalicə xərclərini Fond qarşılayacaq: “Heydər Əliyev Fonduna dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bundan sonra onların nəzarəti altında “Liv Bona Dea Hospital”da müalicəmi davam etdirəcəm. Sevinirəm ki, məni bu yolda tək qoymadılar və səsimə səs verdilər”.

Qeyd edək ki, Vasilyev fevralın əvvəlində insult keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.