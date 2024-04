Onlar imtahandan maksimum bal topladı - ADLAR

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) 10 mart 2024-cü il tarixində keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələrini açıqlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu imtahandan 39 nəfər şagird 300 bal toplayıb. Maksimum nəticə göstərən abituriyentləri təqdim edirik:

1.Məhərrəmzadə İlahə Rəşad qızı (Tovuz rayonu, M.Ələkbərov adına şəhər orta məktəbi)

2.Ələsgərov Amil Tofiq oğlu (Sumqayıt şəhəri, 1 saylı orta məktəb)

3.Harunova Humay Abdurahman qızı (Qax rayonu, 4 saylı şəhər orta məktəbi)

4.Məmmədov Fərid Ruslan oğlu (Sumqayıt şəhəri, Təbiət elmləri təmayüllü gimnaziya)

5.Hüseynli Aytac Vüqar (Sumqayıt şəhəri, Təbiət elmləri təmayüllü gimnaziya)

6.Səfərova Leyla Abuzər qızı (Saatlı rayonu, Varxankənd kənd orta məktəbi)

7.Nəzirova Ayşən Fikrət qızı (Qax rayonu, 4 saylı şəhər orta məktəbi)

8.Həsənli Rəsul Təbib oğlu (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 62 saylı məktəb-lisey)

9.Hacılı Lamiyyə Firdovsi qızı (Biləsuvar rayonu, Xırmandalı kənd 1 saylı orta məktəbi)

10.Garayzadə Kənan Rafiq qızı (Sumqayıt şəhəri, “İstedad” liseyi (humanitar və təbiətriyaziyyat təmayüllü))

11.Əzimli Ayla Nemət qızı (Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 28 saylı orta məktəb)

12.Əlizadə Rəbiyyə Həsən qızı (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 57 saylı orta məktəb)

13.İsgəndərli Həcər Emil qızı (Ağstafa rayonu, Həsənsu kənd orta məktəbi)

14.Nuruyev Elgün Akif oğlu (Sumqayıt şəhəri, Təbiət elmləri təmayüllü gimnaziya)

15.Abdullayeva Türkan Ceyhun qızı (Sumqayıt şəhəri, 16 saylı orta məktəb)

16.Yusifova Səbinə Vüqar qızı (Qazax rayonu, Dəmirçilər kənd orta məktəbi)

17.Hüseynzadə Hafizə Canpolad qızı (Naxçıvan şəhəri, 1 saylı orta məktəb)

18.Nağıyeva Leyla Arif qızı (Naxçıvan şəhəri, 12 saylı orta məktəb)

19.Hacızadə Nihad Samir oğlu (Bakı Türk Liseyi, Türkiyə Dəyanət Vəqfi)

20.Əbilov Ziya Namiq oğlu (Naxçıvan MR Şərur rayonu, Fizika-riyaziyyat təmayüllü lisey)

21.Xasıyeva Jalə Ceyhun qızı (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 36 saylı orta məktəb)

22.Quliyeva Leyla Eldar qızı (Bakı Türk liseyi, Türkiyə Dəyanət Vəqfi)

23.Məmmədsoy Həmidə Valeh qızı (Bakı şəhəri, Kimya-biologiya təmayüllü lisey)

24.Rzayeva Ceyran Anar qızı (Masallı rayonu, Şərəfə kənd orta məktəbi)

25. Əsədullayev Amin Arif oğlu (Masallı rayonu, 3 saylı şəhər orta məktəbi)

26.Mirzəli Ülkər Səməd qızı (Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 329 saylı orta məktəb)

27.Əlizadə Sevinc Fuad qızı (Füzuli rayonu, 33 saylı orta məktəb)

28.Cəfərova Nərmin Ənvər qızı (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 238 saylı orta məktəb)

29.İsmayıllı Kənan Mehman oğlu (Naxçıvan MR Culfa rayonu, 3 saylı şəhər orta məktəbi)

30.Həsənzadə Ayla Anar qızı (Bakı şəhəri, Kaspi liseyi)

31.Əzizova Həqiqət Anar qızı (Gəncə şəhəri, 27 saylı Riyaziyyat-informatika təmayüllü lisey)

32.Rüstəmli Fidan Sənan qızı (Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 72 saylı məktəb-lisey)

33.Hüseynova Nuray Emin qızı (Gəncə şəhəri, 39 saylı şəhər orta məktəbi)

34.Əliyev Məhəmməd Vüsal oğlu (Bakı şəhəri, Ankara Məktəbi məktəb-liseyi (əvvəlki 77 saylı orta məktəb)

35.Rüstəmzadə Sona Səfər qızı (Kəlbəcər rayonu, 37 saylı orta məktəb)

36.Əliyev İlkin Fariz oğlu (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 36 saylı orta məktəb)

37.Çələbi Nurlanə Elşən qızı (Bakı şəhəri, S.Rüstəm adına Xarici dillər təmayüllü gimnaziya)

38.Gülməliyeva Sevil Rövşən qızı (Quba rayonu, Aşağı Atuc kənd orta məktəbi)

39.Əhmədova Nəzrin Ramil qızı (Gəncə şəhəri, 30 saylı şəhər orta məktəbi)

