Rusiyada "TikTok" sosial şəbəkəsi bloklana bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu təklifli Sosial Şəbəkələrin və Messencerlərin Peşəkar İstifadəçiləri Assosiasiyası bildirib.

"Roskomnadzor" Assosiasiyasının müraciətini qəbul edib. Müraciətə mayın 8-dək baxılacağı bildirilib.

