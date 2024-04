Azərbaycanın futzal millisi bu gün növbəti beynəlxalq yoldaşlıq oyununu keçirib

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Vitali Borisovun baş məşqçisi olduğu komanda Tbilisi İdman Sarayında Gürcüstan yığması ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma komandamızın 2:3 hesablı məğlubiyyəti ilə bitib.

Millimiz iki gün əvvəl bu rəqibə 2:3 hesabı ilə uduzub.

