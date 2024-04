Sabiq deputat, Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin keçmiş sədri Hadi Rəcəbli bu gün səhər saatlarında ürəktutmasından vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Report”a açıqlamasında məhrum deputatın qardaşı İqbal Rəcəbli məlumat verib.



Onun sözlərinə görə, Hadı Rəcəbli Bakıda dəfn ediləcək və onunla vida mərasimi Təzə Pir məscidində baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.