Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün tanınmış aparıcı Aytən Səfərova Hövsan-Zığ yolunda avtomobil qəzasına düşüb.

Metbuat.az Aytən Səfərovanın ailəsi ilə aləqə saxlayıb. Saytımıza verilən məlumata görə, aparıcı travmatologiya şöbəsinə çatdırılıb və hazırda müayinə olunur.

Qəza yerindən görüntünü təqdim edirik:

