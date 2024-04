Sabiq deputat, Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin keçmiş sədri Hadi Rəcəbli Qurd qapısı qəbiristanlığında dəfn olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Oxu.az-a açıqlamasında mərhum deputat Hadi Rəcəblinin qardaşı İqbal Rəcəbli deyib.

O, qeyd edib ki, vida mərasimi Təzəpir məscidində saat 13:00-da olacaq.

