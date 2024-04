Qırğızıstanda Tiktok sosial şəbəkəsindən istifadəyə qadağa qoyulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, buna səbəb Tiktokun “Uşaqların sağlamlığına, onların fiziki, intellektual, əqli, mənəvi və əxlaqi inkişafına zərər vurmasının qarşısının alınması üzrə tədbirlər haqqında” Qırğızıstan Respublikasının Qanununa əməl etməməsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.