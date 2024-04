Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş binası partladılıb.

Metbuat.az “Sputnik-Armenia”ya istinadən bildirir ki, 2023-cü ildə binaya baxış keçirilib və onun qəzalı olması barədə rəy hazırlanıb. Daha sonra hökümət binanın sökülməsi qərarını verib. Həmin qərar bu gün səhər saatlarında icra edilib.

Qeyd edək ki, ölkənin Müdafiə Nazirliyi yeni binaya köçdükdən sonra köhnə binada ailələr məskunlaşmışdı.

