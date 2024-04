Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının direktoru vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq əmr verilib.

Əmrə əsasən, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının direktoru Mənşur Gülməmmədli vəzifəsindən azad olunub.

Qeyd edək ki, o, 14 ildir bu vəzifədə çalışırdı.

