Xəbər verdiyimiz kimi, martın 10-u 11 illik təhsil səviyyəsi üzrə keçirilmiş imtaahanlarda 39 şagird 300 bal toplamaqla, ən yüksək nəticə göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki "Atv Xəbər" həmin şagirdlərin bəziləri ilə söhbətləşib.

Həmin sujeti təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

