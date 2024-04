Hesablama Palatası Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyində yoxlamalar aparır.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, yoxlamalar 2023-cü ilin maliyyə vəsaiti və dövlət əmlakı istifadəsinin auditi üzrə aparılır.

