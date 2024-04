Sabiq deputat, Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin keçmiş sədri Hadı Rəcəbli dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hadı Rəcəbli Üçüncü Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb.

