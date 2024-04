Azərbaycanda yarım milyona Quran kitabı satışa çıxarılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə saytlardan birində elan yerləşdirilib. Qeyd edilib ki, kitab XIX əsrdə miniatür litoqrafiya ilə işlənmiş Osmanlı Quranıdır. Quran xüsusilə Birinci Dünya müharibəsində vuruşan bəzi müsəlman əsgərlər tərəfindən daşınırmış.

Uzunluğu və eni cəmi 27x19 mm olan kitabın görüntüsünü təqdim edirik:

