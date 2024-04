UEFA rəsmisi Tovuz şəhər stadionuna baxış keçirdi

Stadionumuzda çatışmazlıqlar həddən artıq çoxdur.

Bunu Metbuat.az-a “Turan Tovuz”un İdarə Heyətinin sədr müavini, klubun infrastruktur və maliyyə üzrə direktoru Əli Balakişiyev deyib.

Klub rəsmisi UEFA-nın stadion inspektoru Neboyşa İvkoviçin Tovuz şəhər stadionuna baxış keçirməsi barədə danışıb: “UEFA nümayəndəsi ilə 4 saata yaxın görüşümüz oldu. Stadionun hər nöqtəsinə baxış keçirildi. Konfrans Liqasına vəsiqə qazanacağımız təqdirdə, ilk təsnifat görüşü Tovuzda keçirilə bilər. Müəyyən çatışmazlıqlar var, ancaq onları aradan qaldıra bilərik. Arenanın ikinci təsnifat mərhələsi üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi 2 ay vaxt aparacaq. Burada isə görüləcək işlər çoxdur və böyük maliyyə vəsaiti təbəb edir. Ancaq biz bunu da bacara bilərik. Sadəcə, vaxtımız məhduddur”.

Ə.Balakişiyev stadionun süni örtüyünün təbii qazonla əvəzlənəcəyini bildirib: “Növbəti mövsümün startına qədər bu işi btirimək istəyirik. Lakin avrokuboklara vəsiqə qazanacağımız təqdirdə, bu proses müvəqqəti yubana bilər. Çünki UEFA təsnifat mərhələsinin görüşlərini suni meydanda keçirməyə icazə verir. Bundan başqa, növbəti mövsümün əvvəlinə qədər işıqlandırma problemini də həll edəcəyik”.

