İsveçrə yenidənqurma işləri üçün Ukraynaya 5 milyard frank ayıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, vəsaitlərin mərhələli şəkildə ayrılması planlaşdırılır. Federal Şura növbəti bir neçə il ərzində Ukraynanın yenidən qurulmasına dəstəyi gücləndirəcəyini bildirib.

Ukraynada yenidənqurma üçün 486 milyard dollar (təxminən 440 milyard İsveçrə frankı) lazımdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.