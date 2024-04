Milli Məclisin növbəti növbədənkənar iclası aprelin 23-də keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova deyib.

Sədr bildirib ki, iclasın gündəliyi haqqında məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, bu gün Milli Məclisin ilk növbədənkənar iclası keçirilib. İclasda 14 məsələ müzakirə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.