İsrailin İrana zərbəsinə Türkiyədən reaksiya

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi İsrailin İranın Dəməşq səfirliyinə hücumu ilə başlayan gərginliyin beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, XİN-dən bildirilib ki, İran-İsrail gərginliyi daimi münaqişəyə çevrilə bilər.

"Biz hadisələri yaxından izləyirik. Bütün tərəfləri münaqişəyə səbəb ola biləcək addımlardan qaçmağa dəvət edirik. Beynəlxalq ictimaiyyətin əsas məqsədi Qəzzada qətliamın dayandırılması və Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bölgəmizdə daimi sülhün təmin edilməsi olmalıdır”.

Qeyd edək ki, İsrail aprelin 19-u səhər saatlarında İranın bir neçə bölgəsində hərbi obyektlərə hava zərbələri endirib.



