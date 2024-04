Ən kobud bürclər - Sevməyi bacarmırlar

Astroloqların fikrincə bəzi bürclər münasibətdə çox kobud və qırıcı olurlar. Onlarla münasibət qurmaq çox çətin olur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Əkizlər - bu bürc astrologiyada qərarsız olması ilə tanınır. Onlar fikirlərini çox tez dəyişə bilərlər. Həyatında həmişə yenilik axtarır. Əkizlər bəzən dözülməz və əsəbi ola bilər. Ağıllarında işləri bitirdikdə, sizin hisslərinizə hörmət etməz və öz yolu ilə gedirlər. Heç gözləmədiyiniz anda sizi tərk edə bilərlər. Sonra heç nə olmamış kimi yenidən bir yerdə olmaq istəyə bilərlər. Əkizlərin bu düşüncəsiz münasibəti partnyorlarını çox narahat edir.

Əqrəb - münasibətlərində ehtiraslı və qətiyyətlidir. Bu xüsusiyyətlərə əlavə olaraq, Əqrəb münasibətlərində həmişə dürüst davranır. Gördüyünü və eşitdiyini dərhal danışır. Heç vaxt qarşı tərəfi tənqid etməkdən çəkinməz. Onların laqeyd münasibəti inciklik hissi yarada bilər.

Dolçalar - münasibətlərdə etibarsız və qorxulu davrana bilərlər. Dolçalar azad olmağı sevirlər. Bu səbəbdən də münasibətlərində kiməsə bağlılıq etməkdən çox qorxurlar. Münasibətlərdə sadiq və dürüst ola bilərlər. Dolçalar münasibətlərində qeyri-sabitdirlər. Bu səbəbdən partnyorunu çox incidə bilər. Dolça bürcü müstəqil davranışı ilə həyatında heç kim yoxmuş kimi davrana bilər. Onlarla münasibət saxlamaq demək olar ki, mümkün deyil.

