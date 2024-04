“Roma” klubundan istefaya göndərilən Joze Mourinyo Çempionlar Liqasında hansı kluba azarkeşlik edəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı məşqçi “Real Madrid”ə azarkeşlik edəcəyini etiraf edib. “Real Madrid”in Çempionlar Liqasında qalib olmasını istərdim. Klub və Karlo Ançelotti buna layiqdir”, - deyə Mourinyo bildirib.

