UEFA Çempionlar Liqasında bu həftənin oyunçusunu adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun saytında azarkeşlər arasında keçirilən səsvermədə PSJ-dən Usman Dembele 1-ci olub. O, səsvermədə “Borussiya”sından Yulian Brandt, “Bavariya”dan Yoşua Kimmix , “Real”dan Federiko Valverdeni qabaqlayıb.

Qeyd edək ki, Dembele ÇL-in 1/4 finalında “Barselona”ya 4:1 hesabı ilə qalib gəldikləri cavab oyununda 1 qol vurub.

