Biz Azərbaycan və Ermənistanın iki ölkə arasında sərhədin delimitasiyası üçün baza sənədi kimi 1991-ci il Alma-Ata bəyannaməsini razılaşdırdıqları barədə elanı alqışlayırıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlə katibi Entoni Blinken "X" hesabında bildirib.



"Bu, dayanıqlı sülh sazişinin bağlanması yolunda mühüm addımdır", - deyə o qeyd edib.

