Ukrayna Rusiyanın 8 bölgısinə 50 PUA ilə hücun həyata keçirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, PUA-ların əksəriyyəti hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilib.

Məlumata görə, hücum nəticəsində Smolensk vilayətində 2 elektrik yarımstansiyası və neft emalı zavodu zədələnib.

