Türkiyədə avtobus qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, qəza Antalya şəhərində baş verib.

Hotel işçilərini daşıyan avtobusun aşması nəticəsində 19 nəfər yaralanıb.

Hadisə yerinə polis işçiləri və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.

Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib.

